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أضرار كبيرة خلفتها الفيضانات في روسيا

يقف ضباط شرطة المرور بينما يقوم رجال الإنقاذ بإجلاء سكان من أورسك
8 ابريل 2024 21:20

لا يزال الوضع في منطقة أورينبورج الروسية بجنوب البلاد متأزما، حيث تحاول السلطات إغاثة الأهالي الذين تضرروا جراء ارتفاع منسوب المياه.

وذكرت السلطات اليوم الاثنين أن منطقة أورينبورج تعد الأسوأ تضررًا، حيث غمرت المياه أكثر من 10 آلاف منزل، بعد أن فاض نهر أورال على ضفتيه وانهيار عدة سدود بالقرب من مدينة أورسك الأسبوع الماضي.

وكان قد جرى نقل أكثر من 6100 شخص إلى مكان آمن. واجتاحت الفيضانات أجزاء كبيرة من المدينة ، التي يبلغ تعداد سكانها 200 ألف نسمة، بما في ذلك مركزها التاريخي بالكامل ، بحسب صحيفة كومرسانت. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ أمس الأحد.

 

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وبحسب وزارة الدفاع المدني تخطت ذروة الفيضانات أورسك الآن ، لكنها ستظل في المنطقة الواقعة حول العاصمة الإقليمية أورينبورج حتى الأسبوع المقبل. وقالت السلطات إنه لم يحدث من قبل أبدا تسجيل هذا المنسوب المرتفع من المياه في نهر أورال.

 

وقد أمر الرئيس فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية خاصة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما حذرت وزارة الدفاع المدني من خطورة الفيضانات في تيومن في بغرب سيبيريا.وتجري هناك استعدادات أيضا للقيام بعمليات إجلاء.وفي كورجان بجنوب غرب سيبيريا تم إعلان حالة الطوارئ الجزئية عندما فاض نهر سوير على ضفتيه.

المصدر: وكالات
روسيا
فيضانات
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