دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلن الديوان الملكي السعودي، في وقت سابق من اليوم الاثنين ، أن المحكمة العليا قررت أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وتعذّرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين في مرصدي حوطة سدير وتمير شمال العاصمة السعودية الرياض.

وفي الإمارات، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية في الإمارات، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وقال عبدالله النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين بدائرة القضاء في أبوظبي، إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، أن غدا الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل الجاري، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وفي الجزائر، أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، مساء اليوم الإثنين، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون بعد غد الأربعاء.

وفي العراق، أعلن، اليوم الاثنين، أن يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك. وفي الأردن، دعا مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، إلى تحري هلال شهر شوال يوم غد الثلاثاء.

وفي سوريا، أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وبناء عليه فإن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين ان يوم غد الثلاثاء هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وإن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.