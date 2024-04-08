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العراق: إنهاء ملف النزوح 30 يوليو

أطفال يراقبون العمال أثناء إعادة تأهيل أحد الطرق في ضواحي بغداد (أرشيفية)
9 ابريل 2024 02:38

هدى جاسم (بغداد)

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أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، أن وزارة الهجرة مستمرة ببذل الجهود لإنهاء ملف النزوح في البلاد بشكل كامل وفق ما خطط له في 30 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عودة آخر دفعة للنازحين من السليمانية وإعلان المحافظة خالية من مخيمات النزوح، فيما قدمت شكرها إلى الحكومات المحلية والقيادات الأمنية على التعاون الكبير مع الوزارة من أجل إنهاء هذا الملف.
وجرى خلال لقائها محافظ صلاح الدين، بحث أوضاع الأسر في مناطق العودة داخل المحافظة وسبل دعمها وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم لها.
كما شهد اللقاء أيضاً، مناقشة الخطة الخاصة بإغلاق مخيمات النزوح وتنفيذ التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء لدعم الاستقرار في مناطق العودة وتهيئة الأرضية المناسبة لعودتهم، لاسيما ما يتعلق بتطبيق قرار تخصيص 2% من تعيينات عقود التربية في المحافظة.

العراق
النزوح
الهجرة
السليمانية
مخيمات النازحين
محافظة صلاح الدين
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