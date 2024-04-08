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الاتحاد الأوروبي يصد 11 هجوماً «حوثياً» في البحر الأحمر

المهمة اعترضت 9 طائرات مسيّرة ومسيّرة بحرية وأربعة صواريخ باليستية (أرشيفية)
9 ابريل 2024 02:39

بروكسل (وكالات)

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أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أن مهمة الاتحاد في البحر الأحمر، صدت 11 هجوماً للحوثيين منذ انطلاقها منتصف فبراير الماضي عقب هجمات على سفن تجارية.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي، إن مهمة «أسبيدس»، «رافقت 68 سفينة تجارية، وصدت 11 هجوماً» للحوثيين.
وأوضح قائد المهمة الأدميرال اليوناني فاسيليوس غريباريس في المؤتمر الصحافي نفسه، أنه تم اعتراض 9 طائرات مسيّرة ومسيّرة بحرية وأربعة صواريخ باليستية.
وأضاف بوريل أن المهمة «دليل واضح على استعدادنا وقدرتنا على تعزيز الأمن الدولي وحماية الطرق البحرية والبضائع».
وتشارك في هذه المهمة أربع سفن عسكرية أوروبية و19 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا.
ومهمة «أسبيدس» محض دفاعية، ويحق لها إطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو الدفاع عن نفسها، لكن لا يمكنها ضرب أهداف برية للحوثيين في اليمن.
إلى ذلك، أكد الأسطول الأوروبي، أمس، أن اعتداءات الحوثيين كافة أخفقت في مناطق تحركه، بعد حوالي شهرين تقريباً على إطلاق مهمة «اسبيديس» في البحر الأحمر. 
وأوضح الأسطول الأوروبي في بيان، أمس، أنه وفر الحماية لـ 60 سفينة تجارية في البحر الأحمر منذ 19 فبراير الماضي، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
كذلك كشف الأسطول الأوروبي أنه دمر 9 مسيَّرات و3 صواريخ باليستية حوثية منذ بداية مهمة «اسبيديس»، مشيراً إلى وجود 4 فرقاطات و800 بحار من 19 دولة أوروبية ضمن المهمة.
وأمس الأول، قالت القيادة المركزية الأميركية، إن قوات تابعة لها تمكنت من تدمير نظام صاروخي أرض-جو بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن.
وأضافت القيادة المركزية في بيان أن وحدات بحرية تمكنت أيضاً من إسقاط طائرة مسيَّرة فوق البحر الأحمر، كما دمرت سفينة تابعة للتحالف البحري صاروخاً مضاداً للسفن قبالة اليمن، دون وقوع أي إصابات في صفوف قوات التحالف.
وفي السياق، قال الرئيس اليمني رشاد العليمي، إن أميركا والغرب اقتنعوا بضرورة هزيمة الحوثي عسكرياً للتوصل لصيغة سلام، لافتاً إلى أن اليمنيين تضرروا من أزمة البحر الأحمر ويدفعون ثمناً باهظاً.
كما قال: «نحتاج لدعم عسكري لاستعادة المناطق التي تحت سيطرة الحوثي»، مشيراً إلى أن مواجهة الحوثي واستعادة الدولة هدف الجيش الوطني والتشكيلات الأخرى.

الاتحاد الأوروبي
البحر الأحمر
اليمن
جوزيب بوريل
الحوثيين
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