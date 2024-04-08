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إسرائيل تسعى لإشراك منظمات خارجية بالتحقيق في استهداف عمال إغاثة دوليين

فلسطينيون يواسون أنفسهم بعد مقتل وإصابة المئات خلال انتظارهم الحصول على مساعدات إغاثية (أرشيفية)
9 ابريل 2024 02:38

تل أبيب (وكالات)

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، أن مسؤولين أمنيين في إسرائيل يميلون لإشراك منظمات خارجية في سير تحقيقات واقعة قصف مركبات عمال الإغاثة السبعة في دير البلح بقطاع غزة، وذلك بعد نشر نتائج التحقيق من قبل آلية الفحص التابعة لهيئة الأركان. وأضافت «الهيئة»: «تميل المؤسسة الأمنية إلى السماح بإشراك جهات خارجية مستقلة من قبل منظمات دولية مستقلة بالتحقيق في واقعة قصف مركبات عمال الإغاثة السبعة من منظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح بطائرة من دون طيار».
واعترضت إسرائيل في الماضي على إفساح المشاركة لمنظمات دولية في فحص والتحقيق في الأحداث الأمنية، ولكن هيئة البث أفادت بأن «الوضع الآن قد تغير بسبب تضرر ثقة وكالات الإغاثة بالجيش الإسرائيلي». ولكن «الهيئة» أشارت إلى أن النيابة العسكرية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً جنائياً ضد المتورطين في الهجوم.

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