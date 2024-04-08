الأمم المتحدة تدعو إلى تجنّب مزيد من التصعيد عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية

بيروت (الاتحاد)

شدد مسؤولان أمميان في لبنان، أمس، على «ضرورة وقف الأعمال العدائية الجارية عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 6 أشهر، وتجنّب مزيد من التصعيد طالما لا يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسية».

وجاء في بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونِتسكا، ورئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لاثارو: «مرّت 6 أشهرٍ منذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، ولا يزال مستمراً بلا هوادة، محدثاً خسائر فادحة طالت كلا الجانبين». وأضاف البيان أن «التوسّع التدريجي في نطاق وحجم المواجهات إلى ما وراء الخط الأزرق يزيد بشكل كبير من مخاطر سوء التقدير».

ويقوم جنود حفظ السلام التابعون لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بدوريات على «الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة في عام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وشدّد المسؤولان الأمميان على أهمية التركيز من جديد على الهدف الشامل المتمثل في وقف دائم لإطلاق النار، وإيجاد حلّ طويل الأمد للنزاع.