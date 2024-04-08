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مجلس الأمن يحيل طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية

جلسة لمجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
9 ابريل 2024 02:38

نيويورك (الاتحاد)

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أحال مجلس الأمن الدولي، أمس، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد. وتتمتع فلسطين بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة، ويتعين أن يحصل طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على موافقة مجلس الأمن الدولي، ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضواً.
قال روبرت وود، نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية «قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين»، وأكد أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.
وأكد وود قبيل جلسة مجلس الأمن، أن موقف الولايات المتحدة بشأن هذه القضية لم يتغير قائلاً: «نعتقد أن العضوية الكاملة لفلسطين هي قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين».

مجلس الأمن الدولي
فلسطين
الأمم المتحدة
إسرائيل
الولايات المتحدة
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