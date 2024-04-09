انفجار بمحطة للطاقة الكهرومائية في إيطاليا

قال متحدث باسم إدارة الإطفاء الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة وفُقد خمسة عمال آخرون بعد انفجار في محطة للطاقة الكهرومائية في شمال إيطاليا.

ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار الذي وقع في سد على بحيرة سوفيانا الواقعة بين مدينتي بولونيا وفلورنسا، وتديره مجموعة الطاقة الإيطالية إينيل.

وأضاف المتحدث أن الانفجار وقع في نحو الساعة 1500 بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

وذكر ماركو ماسينارا رئيس بلدية كاموجنيانو المحلية، أن حريقاً اندلع تحت سطح الأرض وأن «المحطة تقع تحت مستوى البحيرة بعمق يصل إلى نحو 30 متراً».

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن الحادث وقع في أثناء أعمال صيانة لتوربين.

وقال ماسينارا «تم إبلاغي بأن فرق الإطفاء تحاول الوصول إلى الموقع لكنها تواجه صعوبات في ذلك».