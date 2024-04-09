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المساعدات الحكومية بالاتحاد الأوروبي في 2022 تصل إلى 228 مليار يورو

المساعدات الحكومية بالاتحاد الأوروبي في 2022 تصل إلى 228 مليار يورو
9 ابريل 2024 23:43

 قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات الحكومية للشركات في الاتحاد الأوروبي وصلت في 2022 إلى 228 مليار يورو (250 مليار دولار)، في انخفاض كبير عن العام السابق. 
وفي عام 2021 بلغ إجمالي المساعدات الحكومية للشركات في الاتحاد الأوروبي 394.7 مليار يورو. وتمثل الأرقام التي أفادت بها أعلى هيئة في التكتل لمراقبة المنافسة انخفاضا بنسبة 34.8%. 
وفي إطار مواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد- 19، خففت المفوضية قيود المنافسة التي عادة ما تكون صارمة ووافقت على تدخل اقتصادي شامل لدول الاتحاد الأوروبي. 
 وبحسب المفوضية، وصلت المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل في 2022.
وتراوح ذلك بحسب كل دولة من 0.3% إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
 وذكرت هيئة مراقبة المنافسة أن انخفاض الدعم الحكومي يرجع بشكل رئيسي إلى الدعم الاقتصادي للشركات خلال انتهاء جائحة كوفيد- 19. وأنفقت دول الاتحاد الأوروبي 76.65 مليار يورو، أي نحو 33.6% من الدعم الحكومي و0.48% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي لعام 2022، على مساعدة الشركات خلال جائحة كوفيد- 19، ومثل هذا انخفاضا بنسبة 60.5% مقارنة بالدعم الحكومي المخصص لكوفيد- 19 في 2021. 

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المصدر: د ب أ
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