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ألمانيا: فيردي تدعو موظفي فروع مصرف «بوست بنك» إلى الإضراب

ألمانيا: فيردي تدعو موظفي فروع مصرف «بوست بنك» إلى الإضراب
9 ابريل 2024 23:48

قبل جولة المفاوضات الرابعة في نزاع الأجور في مصرف «بوست بنك» (بنك البريد) الألماني، تعتزم نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات توسيع نطاق إضراباتها التحذيرية. 
ودعت النقابة موظفي الفروع في كل أنحاء البلاد إلى جانب موظفي الخدمة (المكاتب) الخلفية ومراكز الاتصال إلى الإضراب عن العمل بعد غد الخميس. من جانبه، قال يان دوشيك، مفاوض اتحاد فيردي في برلين: «سنبعث بذلك مرة أخرى بإشارة واضحة بأن جميع العاملين يدعمون مطالب تحسين الأجور بشكل كبير وتمديد الحماية من الفصل».
 يُذكر أن موظفي الخدمة (المكاتب) الخلفية ومراكز الاتصال في المصرف مضربون عن العمل بالفعل منذ اليوم.
 وقال دوشيك إن اعتزام النقابة تشديد وتيرة الإضرابات التحذيرية قبل جولة المفاوضات المزمعة في 16 أبريل الجاري في فرانكفورت، جاء كرد فعل على تعثر المحادثات. 
وذكر دوشيك أن النقابة أعلنت عن هذا الإضراب قبل موعده بيوم ونصف اليوم، لضمان أن يأخذ العملاء استعدادهم في الوقت المناسب، موضحاً أنه قد يحدث بعض الاضطرابات المؤقتة. 
وتسعى نقابة فيردي إلى الحصول على زيادة في الرواتب الشهرية بنسبة 15.5% بما لا يقل عن 600 يورو لحوالي 12 ألف موظف في المصرف المملوك لمجموعة دويتشه بنك. بالإضافة إلى ذلك، تطالب النقابة بتمديد الحماية من الفصل حتى نهاية عام 2028.

 

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