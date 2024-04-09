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«سنتكوم»: تدمير منظومة دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية للحوثيين

بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (أرشيفية)
10 ابريل 2024 02:02

واشنطن (الاتحاد)

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، تدمير منظومة دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية لجماعة الحوثي في اليمن.
وقالت «سنتكوم»، في بيان عبر منصة «إكس»، إن «القيادة المركزية الأميركية نجحت في تدمير منظومة دفاع جوي بصاروخين جاهزين للإطلاق، ومحطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين».
وأوضحت أنها دمرت أيضاً طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر في منطقة خاضعة لسيطرة الجماعة باليمن.
في سياق متصل، أفادت «سنتكوم» بأنه في 7 أبريل الجاري تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين نحو سفينة الشحن «إم في هوب» التابعة لتحالف «حارس الازدهار»، في خليج عدن، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وأشارت إلى أن «القيادة المركزية الأميركية ملتزمة بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً لسفن التحالف والسفن التجارية».

القيادة المركزية الأميركية
الولايات المتحدة
اليمن
البحر الأحمر
صاروخ باليستي
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