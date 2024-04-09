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الرئيس الأوكراني يتفقد التحصينات في خاركيف.. وروسيا تكثّف هجماتها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (وكالات)
10 ابريل 2024 02:02

خاركيف (وكالات) 

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تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطوط التحصينات في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، أمس، ووجه نداء جديداً للحصول على دعم عسكري لحماية ثاني أكبر مدينة في البلاد من الهجمات الروسية المكثفة.
وزار زيلينسكي المدينة الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من الحدود الروسية والمنطقة المحيطة بها.
وقال: «أنا ممتن لكل من عمل خلال الأسابيع الماضية على تزويد خاركيف والمنطقة بالمزيد من الكهرباء، وعلى توفير المزيد من الحماية في مواجهة الضربات الروسية».
وتعرضت خاركيف لأضرار جسيمة نتيجة للقصف الروسي منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.
وتدهور الوضع هناك خلال الأسابيع الماضية، إذ بدأت القوات الروسية استخدام قنابل موجهة قوية في الهجوم على المدينة، فضلاً عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، إن القوات الروسية كثفت هجماتها، وقصفت المدينة مرتين بالقنابل أمس الأول.

أوكرانيا
الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
خاركيف
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