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مقل شرطي وإصابة 12 شخصاً في انفجار بمسجد جنوب غربي باكستان

أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
10 ابريل 2024 02:02

إسلام آباد (الاتحاد)

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لقي أحد رجال الشرطة مصرعه، وأصيب اثنا عشر شخصاً، بينهم مدنيون بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم بمسجد في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
وأوضحت الشرطة المحلية أنها طوقت موقع التفجير، ونُقِل المصابون إلى المستشفى، مضيفة أنها تواصل التحقيق لمعرفة نوع الانفجار.
من جهة أخرى، أعلنت شرطة منطقة «شمن» في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر عندما فتح مهاجمون يستقلون دراجة نارية النار عليهما.
يأتي ذلك غداة إعلان الشرطة مقتل شخصين على الأقل وإصابة خمسة آخرين في انفجار قنبلة بمدينة خوزدار الواقعة في وسط إقليم بلوشستان باكستان. 
ونقلت تقارير عن الشرطة قولها إن الانفجار القوي وقع في منطقة عمر فاروق تشوك، وهي منطقة مزدحمة للتسوق في خوزدار، ووقت الانفجار، كان عدد كبير من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، مشغولين بالتسوق بمناسبة عيد الفطر. 
وأفاد ضابط رفيع بأن «شخصين قتلا، وأصيب خمسة آخرون في الانفجار»، مضيفاً أن الشرطة وقوات إنفاذ القانون الأخرى هرعت إلى موقع الانفجار، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى خوزدار التعليمي. وقال مسؤولو المستشفى: «لقد استقبلنا جثتين وخمسة مصابين في المستشفى». 
وذكر مسؤولون في الشرطة أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بدائية على دراجة نارية، وفجّروها عن بُعد.

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