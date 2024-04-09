الصومال: مقتل 50 عنصراً من «الشباب» الإرهابية في غارة جوية

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الصومال، أمس، مقتل 50 عنصراً من ميليشيا «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في غارة جوية نفذها الجيش الوطني بالتعاون مع «قوات الأصدقاء الدوليين» في محافظة «مدغ» وسط الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن «من بين الذين قتلوا قيادي بارز في الميليشيا، كان يُشكل تهديداً للشعب الصومالي ويخطط لتنفيذ أعمال إرهابية».

وأوضحت الوكالة أن «الجيش الوطني يلاحق عناصر ميليشيا الشباب الذين فروا إلى مناطق الغابات، وذلك بالتعاون مع السكان المحليين».

وكان الصومال أعلن السبت، مقتل 11 عنصراً من ميليشيا «الشباب»، وإصابة ثلاثة جنود خلال إحباط هجوم إرهابي على مدينة «بلعد» التابعة لمحافظة شبيلي الوسطى.