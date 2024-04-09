نيوزيلندا تدعو العالم إلى وقف «الكارثة» في غزة

نيويورك (الاتحاد)

دعا وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، العالم للتحرك واتخاذ إجراءات لوقف الكارثة الناجمة عن الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة للوزير النيوزيلندي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية.

وسلط بيترز الضوء على أوضاع المدنيين الفلسطينيين، قائلاً: «غزة التي كانت تعاني بالفعل من صعوبات كبيرة قبل هذا الصراع، أصبحت الآن أرضاً قاحلة».

وشدد على أن استخدام سلطة النقض «الفيتو» المتكرر من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي تسبب في فشل المجلس بالوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وطالب بيترز «إسرائيل بأن تفعل كل ما في وسعها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني من مجاعة دون عوائق». وأعرب عن قلق بلاده إزاء تصريحات إسرائيل بنيتها شنّ هجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قائلاً: «لا ينبغي إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع الثمن». وتصر إسرائيل على اجتياح رفح رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.