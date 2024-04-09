الأربعاء 10 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نيوزيلندا تدعو العالم إلى وقف «الكارثة» في غزة

فلسطينيون يجلسون بين أنقاض منزل مدمر في مخيم النصيرات (أرشيفية)
10 ابريل 2024 02:02

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
لانا نسيبة تتسلم «درع فلسطين» من مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة
الإمارات تجدد التزامها الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق

دعا وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، العالم للتحرك واتخاذ إجراءات لوقف الكارثة الناجمة عن الحرب على قطاع غزة. 
جاء ذلك في كلمة للوزير النيوزيلندي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية.
وسلط بيترز الضوء على أوضاع المدنيين الفلسطينيين، قائلاً: «غزة التي كانت تعاني بالفعل من صعوبات كبيرة قبل هذا الصراع، أصبحت الآن أرضاً قاحلة».
وشدد على أن استخدام سلطة النقض «الفيتو» المتكرر من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي تسبب في فشل المجلس بالوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وطالب بيترز «إسرائيل بأن تفعل كل ما في وسعها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني من مجاعة دون عوائق». وأعرب عن قلق بلاده إزاء تصريحات إسرائيل بنيتها شنّ هجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قائلاً: «لا ينبغي إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع الثمن». وتصر إسرائيل على اجتياح رفح رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

نيوزيلندا
غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
اليوم 09:06
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر.. ويستقبل المهنئين
علوم الدار
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر.. ويستقبل المهنئين
اليوم 10:28
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:49
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع
علوم الدار
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع
اليوم 09:20
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
اليوم 08:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©