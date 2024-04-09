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واشنطن: نواصل العمل عن كثب بشأن اتفاق لوقف النار في غزة

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أرشيفية)
10 ابريل 2024 02:02

واشنطن (وكالات)

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قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تواصل العمل عن كثب مع قطر ومصر بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن واشنطن قدمت عرضاً جديداً للفصائل الفلسطينية ويجب عليهم قبوله.
وأضاف بلينكن أن إسرائيل سمحت بدخول 400 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع، أمس الأول، مشيراً إلى أن هذه الدفعة من المساعدات هي الأكبر التي تدخل إلى غزة منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر الماضي.
بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن هناك مجاعة واسعة النطاق في غزة ستسرع وتيرة العنف في الشرق الأوسط، وتؤدي إلى صراع طويل الأمد. وأضاف أوستن، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: «سيؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة أعمال العنف وإلى صراع طويل الأمد». وتابع: «يجب ألا يحدث ذلك، يجب أن نواصل بذل كل ما في وسعنا، وهو ما نفعله، لتشجيع الإسرائيليين على توفير المساعدات الإنسانية».

واشنطن
أنتوني بلينكن
غزة
فلسطين
إسرائيل
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