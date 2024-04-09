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إسبانيا تحشد في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطينية

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أرشيفية)
10 ابريل 2024 02:02

مدريد (وكالات)

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أعلنت الحكومة الإسبانية أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليغريا للصحافيين، إن جدول أعمال سانتشيث يتضمن اجتماعات مع رؤساء وزراء النرويج وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا تركز على موقف الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة. وأضافت أليغريا: «نريد وقف الكارثة الإنسانية في غزة والمساعدة في إطلاق عملية سلام سياسية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين في أقرب وقت ممكن».
وذكر سانشيز في وقت سابق، أنه يتوقع أن تعترف مدريد بالفلسطينيين بحلول يوليو، مضيفاً أنه يعتقد أنه سيكون هناك قريباً «كتلة حرجة» داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الأعضاء إلى تبني الموقف نفسه.  وأعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، الشهر الماضي، أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

إسبانيا
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فلسطين
غزة
إسرائيل
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