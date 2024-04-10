الناخبون يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد في كوريا الجنوبية

توجه الناخبون في كوريا الجنوبية، صباح اليوم، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 300 نائب برلماني، منهم 254 برلمانياً في الدوائر الانتخابية و46 بالتمثيل النسبي، في الانتخابات العامة التي تجري على مستوى البلاد حتى مساء اليوم.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية، أن التصويت انطلق في الساعة السادسة صباحاً، ويستمر حتى الساعة السادسة مساء، في 14,259 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، وفقا للجنة الوطنية للانتخابات.

وبعد التصويت المبكر في الأسبوع الماضي، أصبح ما يزيد قليلاً عن 30 مليون شخص مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في التصويت الرئيسي.

ويعد الاهتمام العام بانتخابات هذا العام مرتفعاً، كما يتضح من نسبة التصويت المبكر القياسية التي وصلت إلى 31.28%، وهي المرة الأولى التي تجاوزت فيها نسبة التصويت المبكر في الانتخابات البرلمانية 30% منذ أن أدخلت كوريا الجنوبية هذا النظام في عام 2014.