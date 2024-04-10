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استمرار إجلاء عشرات الآلاف في روسيا وكازاخستان جراء الفيضانات

استمرار إجلاء عشرات الآلاف في روسيا وكازاخستان جراء الفيضانات
10 ابريل 2024 23:19

 حذّر الكرملين الأربعاء من صعوبة الوضع في مناطق عدة في جبال الأورال وغرب سيبيريا جراء فيضانات هي الأسوأ منذ عقود علماً بأنها لم تبلغ ذروتها بعد، وأعلنت السلطات في روسيا وكازاخستان المجاورة إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وتعزى هذه الفيضانات إلى الأمطار الغزيرة المقترنة بارتفاع درجات الحرارة وزيادة ذوبان الثلوج والجليد الذي يغطي الأنهار.
وعلى رغم عدم إثبات أي صلة بتغير المناخ، إلا أن العلماء يقولون إن ظاهرة الاحتباس الحراري تثير الظواهر الجوية المتطرفة مثل هطول الأمطار الغزيرة المسببة للفيضانات.
وأقر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحافيين بأن الوضع في الأورال وغرب سيبيريا «متوتر للغاية»، محذّراً من أن «التوقعات غير مبشرة. فمنسوب المياه يواصل الارتفاع».
وأوضح أن «كميات كبيرة من المياه تجتاح» منطقتي كورغان وتيومين شرقاً.

 

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