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مقتل ثلاثة مهاجرين بغرق مركب في جزيرة «خيوس» اليونانية

مقتل ثلاثة مهاجرين بغرق مركب في جزيرة «خيوس» اليونانية
11 ابريل 2024 01:10

أثينا (وكالات) 

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أعلن خفر السواحل اليونانيون أمس، العثور على جثث ثلاث طفلات أكدت والدتهن فقدانهن، على شاطئ صخري يصعب الوصول إليه شمال غرب جزيرة «خيوس» اليونانية بعد غرق مركب مهاجرين.
وقال خفر السواحل إن الأطفال هم ثلاث بنات في الخامسة والسابعة والعاشرة من العمر.
وأشارت السلطات إلى تواصل عملية إنقاذ واسعة للمهاجرين. 
وذكر خفر السواحل اليونانيون أن ثلاث سفن تابعة للبحرية أنقذت حتى الآن 19 مهاجراً بينهم 8 قاصرين ووالدة البنات اللواتي غرقن.
وذكرت وسائل إعلام يونانية إن المركب كان يقل 27 راكباً معظمهم من الأفغان، لكن حسب خفر السواحل، ما زال عدد الركاب على متن المركب الذي أقلّ المهاجرين من الساحل التركي غير مؤكد.
وأضافت السلطات أُبلغت من قبل ثلاثة مهاجرين أفغان كانوا على متن المركب وتمكنوا من الوصول سباحة إلى شاطئ «خيوس» ليلاً.

خفر السواحل
اليونان
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة غير النظامية
خيوس
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