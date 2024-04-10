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إسبانيا: لا يمكن للمجتمع الدولي مساعدة فلسطين من دون الاعتراف بها

دمار واسع في مدينة غزة (رويترز)
11 ابريل 2024 01:10

مدريد (وكالات)

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اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يسعى إلى دفع عواصم أوروبية أخرى إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، أمس، أن هذه الخطوة هي في «مصلحة أوروبا» ودان مجدداً «الرد غير المتناسب» لإسرائيل في قطاع غزة.
وقال سانشيز، إن «الأسرة الدولية لا يمكنها أن تساعد الدولة الفلسطينية ما لم تعترف بوجودها».
وأضاف أن «اعترافاً كهذا يندرج في إطار المصلحة الجيوسياسية لأوروبا، وإسبانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية»، من دون أن يحدد موعداً لذلك.
وذكرت وسائل إعلام رافقت رئيس الحكومة خلال جولة الأسبوع الماضي شملت الأردن والسعودية وقطر، أنه أشار إلى نهاية يونيو كموعد لذلك من قبل الحكومة الإسبانية.
وسيستند الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل إسبانيا التي لم تقم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل 1986، إلى قرار اعتمد في 2014 في عهد حكومة محافظة بموافقة كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لكنه لم ينفذ.
لكن سانشيز الذي يطرح مسألة هذا الاعتراف منذ نوفمبر، يرغب في التحرك بالتنسيق مع دول أعضاء أخرى.
وأصدر سانشيز على هامش قمة أوروبية في بروكسل في نهاية مارس، إعلاناً مشتركاً مع نظرائه الإيرلندي والمالطي والسلوفيني، يؤكد أنهم مستعدون للاعتراف بفلسطين عندما يكون من شأن ذلك أن يقدم مساهمة إيجابية في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة «دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة».

إسبانيا
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بيدرو سانشيز
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