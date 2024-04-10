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الأمم المتحدة: القيود الإسرائيلية تعرقل الجهود الإنسانية في غزة

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11 ابريل 2024 01:10

غزة (الاتحاد)

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أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن إيصال المساعدات الحيوية إلى غزة ما زال يواجه عراقيل بسبب قيود إسرائيلية، ورفضها لتحركات المساعدات، لاسيما وأنه في شهر مارس الجاري تعرضت أكثر من نصف بعثات الأمم المتحدة الغذائية للرفض أو التعطيل في المناطق المعرضة للمخاطر في غزة.
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إلى وجود طريق رئيسي واحد لوصول العاملين الإنسانيين بين جنوب وشمال غزة، ولكن باستخدام محدود حتى الآن لطريق السياج على الحدود الشرقية لغزة.
وعلى الرغم من القيود، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بقدر استطاعتها، حيث قدم 17 شريكاً صحياً خدمات صحية لنحو ربع مليون شخص في الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، قال مسؤولون أمس، إن من المتوقع استئناف شحنات المساعدات إلى غزة قريباً من قبرص بعد توقف المشروع الأسبوع الماضي إثر مقتل 7 من عمال الإغاثة في قصف إسرائيلي.
ولدى قبرص نحو ألف طن من المساعدات للأشخاص الذين يعانون الجوع الشديد في غزة مخزنة في الجزيرة، وتوقفت المساعدات هناك بعد قرار منظمة «المطبخ المركزي العالمي» وقف نشاطها مؤقتاً في غزة.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إنه مع وجود هذا الرصيف، تتوقع قبرص استئناف المساعدات قريباً.
وأضاف «نحن على اتصال مع الدول التي عملنا معها منذ البداية لاستئناف شحن المساعدات الإنسانية من قبرص قريباً جداً بعد استكمال المشروع الأميركي في غزة».
وتعمل «المطبخ المركزي العالمي» في غزة منذ أكتوبر بتوصيل المساعدات إلى القطاع براً وجواً، وعبر البحر في الآونة الأخيرة، وضخ الإمدادات لشبكتها التي تضم أكثر من 60 مطبخاً لإطعام جماعات من السكان. 
وكان العمال في منتصف الطريق لتفريغ شحنة ثانية من المساعدات القادمة من قبرص حين تعرضت قافلتهم المؤلفة من ثلاث مركبات لقصف إسرائيلي.
إلى ذلك، أفادت مصادر مصرية بأن 314 شاحنة مساعدات عبرت إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح الحدودي البري مع مصر، أمس.

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