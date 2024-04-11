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البرلمان الأوروبي يشدد قواعد اللجوء والهجرة بالاتحاد

البرلمان الأوروبي يشدد قواعد اللجوء والهجرة بالاتحاد
11 ابريل 2024 10:32

وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على تشديد قواعد الهجرة واللجوء بالاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عبر منصة "إكس": "استغرق إعداد القواعد 10 سنوات. لكننا التزمنا بتعهدنا".

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وتحدثت ميتسولا في مؤتمر صحفي عن حزمة "عادلة مع من تحق لهم الحماية، وحازمة مع غيرهم، وصارمة ضد مهربي البشر والشبكات التي تستغل الفئات الضعيفة". وعقد البرلمان الأوروبي جلسة حاشدة في بروكسل لتمرير الحزمة التشريعية فيما ظل التصويت غير معروف حتى اللحظة الأخيرة. 


 وكان إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي محل عمل مكثف، ونقاش ساخن، منذ 2015 عندما وصلت أعداد قياسية من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. وتم بناء النظام على أساس تضامن إلزامي يتطلب أن تتولى كل الدول الأعضاء في التكتل بعض المسؤولية في التعامل مع طلبات اللجوء.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في شرح للقواعد الجديدة في مؤتمر صحفي: "ستكون كل الدول الأعضاء جزءاً من جهد التضامن هذا، لكنها ستختار أفضل طريقة للقيام بذلك".

وإذا لم ترغب دولة بالاتحاد الأوروبي باستضافة طالبي لجوء، فيتعين عليها أن تقدم مساعدة بديلة مثل المساهمات المالية لصندوق دعم. كما يجوز لدول الاتحاد الأوروبي التي تشهد زيادات كبيرة في طلبات اللجوء أن تطلب توزيع طالبي اللجوء على دول أخرى بالتكتل.

 وتم التصويت على خلفية زيادة طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ووصلت الطلبات في 2023 إلى مستوى غير مسبوق منذ سبع سنوات بلغ 1.14 مليون طلب وفقاً لبيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

المصدر: وكالات
البرلمان الأوروبي
الهجرة
اللجوء
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