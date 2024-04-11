الجمعة 12 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى في غرق قارب مهاجرين بالبحر المتوسط

أرشيفية
11 ابريل 2024 10:51

 لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم في حادث غرق قارب بالبحر المتوسط، الأربعاء، وفقاً للسلطات الإيطالية.

ووفقاً لخفر السواحل الإيطالي، انقلب قارب على متنه أكثر من 30 مهاجراً على بعد حوالي 30 ميلاً بحرياً (55 كيلومتراً) جنوب شرق جزيرة لامبيدوزا في المياه الدولية.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة، تمكنت زوارق دورية من نقل العديد من الأشخاص على متنها، بحسب خفر السواحل.

ومع ذلك، توفي بعض المهاجرين بسبب انخفاض حرارة الجسم في طريقهم إلى لامبيدوزا. وقالت السلطات مساء الأربعاء إنه تم إحصاء 23 ناجياً بعد وصولهم إلى الجزيرة الإيطالية.

أخبار ذات صلة
وفاة 9 مهاجرين بغرق قارب في البحر المتوسط
مصرع 97 شخصاً في غرق قارب قبالة سواحل موزمبيق

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن أحد الأشخاص الـ 23 الذين تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ توفي في وقت لاحق. ويتلقى ستة أشخاص علاجاً طبياً طارئاً. ولا تزال الظروف الدقيقة للحادث غير واضحة.

المصدر: وكالات
البحر المتوسط
مهاجرين
غرق قارب
آخر الأخبار
هواتف آيفون
الترفيه
"آبل" تحذر المستخدمين في 92 دولة من "هجوم ببرامج تجسس"
اليوم 08:24
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يهبط وسط تراجع آمال خفض الفائدة
اليوم 08:20
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
الرياضة
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
اليوم 01:08
قصف إسرائيلي على مدينة غزة صباح ثاني أيام عيد الفطر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقترح الهدنة في غزة بانتظار رد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
اليوم 00:54
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يعلن تدمير 11 «مسيَّرة» حوثية
اليوم 00:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©