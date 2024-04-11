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النمسا: المفاوضات مع روسيا شرط أساسي لإحلال السلام

النمسا: المفاوضات مع روسيا شرط أساسي لإحلال السلام
11 ابريل 2024 12:01

أكد المستشار كارل نيهامر، رئيس وزراء النمسا، قناعته بضرورة التفاوض مع روسيا من أجل إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وقال نيهامر إن "المفاوضات مع روسيا شرط أساسي للسلام"، وإنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام بدونها"، مؤكداً في تصريح صحفي أن إنهاء الأزمة الدائرة غير ممكن إلا من خلال الحوار مع موسكو.

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وأشار إلى أهمية إيجاد طرق للتواصل مرة أخرى، معرباً عن قلقه من احتمال فقدان قدرة السيطرة على الوضع الحالي، وقال: "من المحتمل أن تصبح هذه الأزمة أكبر ولا يمكن السيطرة عليها".

ولفت رئيس وزراء النمسا، إلى التخلي عن العديد من المحرمات في إمداد أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة، التي أصبحت تشمل الدبابات والطائرات القتالية مقارنة بما كان يتم في البداية؛ إذ كان الدعم الأوروبي يتم بالذخيرة والأسلحة الدفاعية.

المصدر: وام
روسيا
أوكرانيا
النمسا
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