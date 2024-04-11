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الأمن الروسي يقضي على مسلحين خططا لعمليات إرهابية

أرشيفية
11 ابريل 2024 13:40

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أن قوات الأمن قضت اليوم، خلال عملية أمنية، على مسلحين اثنين خططا لتنفيذ أعمال إرهابية في جمهورية قباردينو-بلقاريا جَنُوب غرب روسيا.

وذكرت اللجنة في بيان بثته وكالة "انترفاكس" للأنباء أن"القوات الأمنية تمكنت من قتل مسلحين وذلك بعد ورود معلومات تفيد بالتخطيط لعمليات إرهابية في ضواحي مدينة نالتشيك عاصمة جمهورية قباردينو-بلقاريا الروسية".

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وقالت اللجنة في البيان، إن المسلحين رفضا الاستسلام وقاوما القوات الأمنية التي قضت عليهما وإن أحدا من المدنيين ورجال الأمن لم يصب بأذى في الحادث، مشيرة إلى العثور على أسلحة آلية وذخائر في موقع الحادث.

المصدر: وام
روسيا
الإرهاب
الأمن الروسي
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