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مسؤول روسي يدلي بتصريحات عن المفاوضات بشأن أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
11 ابريل 2024 16:27

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأكد بيسكوف أن المفاوضات مفضلة بالنسبة لروسيا الاتحادية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتبر المفاوضات بشأن أوكرانيا عديمة الجدوى، "لقد أكد الرئيس بوتين، مرارا وتكرارا، أننا لا نزال منفتحين على عملية التفاوض"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأضاف بيسكوف "أولا، عليك أن تفهم ما نتحدث عنه، أي نوع من صيغة السلام، هذا هو أول شيء. ثانيا، قلنا مرارا وتكرارا، بالطبع، أن عملية التفاوض دون روسيا لا معنى لها".
وأوضح المتحدث باسم الكرملين "في ظل الظروف التي تم فيها حظر عملية التفاوض من قبل الأوكرانيين أنفسهم، لا نرى حتى الآن أي أفق أمامنا".
وأكد بيسكوف "في الواقع، تم الاتفاق على وثيقة ولكن في غضون عامين، تغير الوضع، والواقع الجيوسياسي مختلف تماما عما كان عليه في مارس 2022، وسيكون من قصر النظر عدم أخذ ذلك في الاعتبار خلال أي مفاوضات".
وذكرت وسائل إعلام، الاثنين الماضي، أن سويسرا تخطط لعقد قمة سلام بشأن أوكرانيا، في منتصف يونيو المقبل، والتي ستضم ما بين 80 إلى 100 دولة.
بدوره، صرح فلاديمير خوخلوف السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في العاصمة السويسرية برن، لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك بأي حال من الأحوال.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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