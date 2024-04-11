الجمعة 12 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يوجه نداء للغرب بشأن الأسلحة

زيلينسكي يلتقي نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا
11 ابريل 2024 17:36

وجه الرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، نداءا جديدا إلى حلفائه الغربيين بشأن تسليح بلاده.
وقال زيلينسكي، على تطبيق تلغرام "نحتاج إلى دفاع جوي وغيره من الدعم الدفاعي، وليس نقاشات طويلة بلا جدوى".
وحث الرئيس الأوكراني، الغرب على تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لمواجهة الهجمات التي تتعرض لها أوكرانيا، وذلك خلال زيارته إلى ليتوانيا.
وأوضح، بعد لقاء نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا في العاصمة فيلنيوس "بالنسبة لنا، الدفاع الجوي هو الأولوية الأولى".
كما سيشارك زيلينسكي في قمة لما يطلق عليهم دول مبادرة البحار الثلاثة.
وأشار زيلينسكي إلى الهجمات الصاروخية التي وقعت خلال الليل في مناطق خاركيف وأوديسا وزابوريجيا وكييف، مؤكدا "بالنسبة لنا، هذا أكبر تحدي اليوم".
ويعتزم زيلينسكي، خلال اللقاء المقرر في فيلينوس، مناقشة تقديم مزيد من مساعدات الأسلحة لبلاده مع رؤساء دول مبادرة البحار الثلاثة.
تجمع مبادرة البحار الثلاثة 13 دولة أوروبية متمركزة على محور شمال-جنوب بين بحار البلطيق والأدرياتيكي والأسود.

أخبار ذات صلة
الرئيس الأوكراني يتفقد التحصينات في خاركيف.. وروسيا تكثّف هجماتها
زيلينسكي يلتقي قيادات الجيش الأوكراني
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أسلحة
تسليح
دفاعات جوية
آخر الأخبار
هواتف آيفون
الترفيه
"آبل" تحذر المستخدمين في 92 دولة من "هجوم ببرامج تجسس"
اليوم 08:24
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يهبط وسط تراجع آمال خفض الفائدة
اليوم 08:20
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
الرياضة
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
اليوم 01:08
قصف إسرائيلي على مدينة غزة صباح ثاني أيام عيد الفطر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقترح الهدنة في غزة بانتظار رد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
اليوم 00:54
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يعلن تدمير 11 «مسيَّرة» حوثية
اليوم 00:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©