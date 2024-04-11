زيلينسكي يوجه نداء للغرب بشأن الأسلحة

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، نداءا جديدا إلى حلفائه الغربيين بشأن تسليح بلاده.

وقال زيلينسكي، على تطبيق تلغرام "نحتاج إلى دفاع جوي وغيره من الدعم الدفاعي، وليس نقاشات طويلة بلا جدوى".

وحث الرئيس الأوكراني، الغرب على تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لمواجهة الهجمات التي تتعرض لها أوكرانيا، وذلك خلال زيارته إلى ليتوانيا.

وأوضح، بعد لقاء نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا في العاصمة فيلنيوس "بالنسبة لنا، الدفاع الجوي هو الأولوية الأولى".

كما سيشارك زيلينسكي في قمة لما يطلق عليهم دول مبادرة البحار الثلاثة.

وأشار زيلينسكي إلى الهجمات الصاروخية التي وقعت خلال الليل في مناطق خاركيف وأوديسا وزابوريجيا وكييف، مؤكدا "بالنسبة لنا، هذا أكبر تحدي اليوم".

ويعتزم زيلينسكي، خلال اللقاء المقرر في فيلينوس، مناقشة تقديم مزيد من مساعدات الأسلحة لبلاده مع رؤساء دول مبادرة البحار الثلاثة.

تجمع مبادرة البحار الثلاثة 13 دولة أوروبية متمركزة على محور شمال-جنوب بين بحار البلطيق والأدرياتيكي والأسود.