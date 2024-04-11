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رئيس كوريا الجنوبية يعلّق على هزيمة حزبه في انتخابات البرلمان

عمليات فرز الأصوات في كوريا الجنوبية
11 ابريل 2024 18:35

أدلى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الخميس، بأول تعليق على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأربعاء.
وقال يون "سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة وأقوم بإصلاح شؤون الدولة وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس"، وفق ما نقل عنه رئيس مكتبه لي كوان في لقاء مع الصحافة. 
وأظهرت النتائج النهائية، التي نشرتها اللجنة الانتخابية الوطنية، فوز أكبر أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية في هذه الانتخابات التشريعية، ما شكّل صدمة لحزب الرئيس المحافظ.
وبحسب النتائج النهائية، تراجع عدد المقاعد، التي يحظى بها حزب الرئيس يون، "سلطة الشعب"، وحليفه في البرلمان من 114 إلى 108، في حين ارتفع عدد مقاعد "الحزب الديمقراطي" بزعامة لي جاي-ميونغ وحلفائه من 156 إلى 174، وهو ما يمنحه الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية التي تتألف من 300 مقعد.
ومع ذلك، لم تتمكّن المعارضة من تحقيق الفوز الساحق الذي أشارت إليه استطلاعات الرأي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن هان دونغ-هون، زعيم حزب "قوة الشعب" الحاكم، وهان دوك-سو، رئيس الوزراء ومجموعة من كبار مساعدي الرئيس قدّموا استقالتهم بعدإعلان النتائج.
وكان أكثر من 44,25 مليون كوري جنوبي مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في البلاد، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 67%، وهي أعلى نسبة منذ 32 عاما.

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المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
انتخابات برلمانية
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الحزب الحاكم
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