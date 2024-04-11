كيم جونغ أون يتوعد ب"ضربة قاتلة"

توعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعداء البلاد ب"ضربة قاتلة" في حال حدث استفزاز، كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن كوريا الشمالية "ستوجه، من دون تردد، ضربة قاتلة للعدو عبر حشد كل الوسائل المتاحة لها" في حال حدوث استفزاز.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال زيارته لجامعة كيم جونغ إيل العسكرية والسياسية أمس الأربعاء العاشر من أبريل يوم الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية.

وقال كيم "حان الوقت للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى"، مشددا على أن بلاده يجب أن تكون "أكثر حزما واستعدادا كاملا للحرب التي يجب الفوز فيها، وليس فقط لحرب محتملة".

ومنذ بداية 2024، صنفت كوريا الشمالية سيول على أنها "عدوها الرئيسي"، وأغلقت الوكالات المعنية بالحوار بين الكوريتين وهددت بخوض الحرب إذا حدث أي انتهاك لأراضيها "حتى بمقدار 0,001 ملليمتر".

يظهر في صور مغبّشة جزئياً نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية، كيم جونغ أون محاطاً بضباط من الجيش، وهو يتفقد ما يبدو أنه مجسم صغير للعاصمة الكورية الجنوبية وعددا من خرائط مناطق مختلفة من شبه الجزيرة.

ولم تكن نتيجة الانتخابات التشريعية في كوريا الجنوبية لصالح الرئيس يون سوك يول. وبفوز المعارضة بغالبية المقاعد في البرلمان، يصبح الرئيس الكوري الجنوبي في وضع أضعف خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولايته.

وتشكل هذه النتيجة نبأ سارا لكيم جونغ أون لا سيما مع احتمال عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى السلطة في نوفمبر المقبل، بحسب محللين.

ويقول الخبراء إن ترامب، الذي عقد قمما تاريخية مع كيم خلال فترة رئاسته، يمكن أن يعزز التقارب مع بيونغ يانغ إذا عاد إلى البيت الأبيض.