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روسيا تعلن موقفها من مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
11 ابريل 2024 22:38

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، موقفها من المشاركة في مؤتمر للسلام بشأن الأزمة الأوكرانية من المقرر عقده في سويسرا منتصف يونيو المقبل.
وأكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن بلادها لن تشارك في المؤتمر.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن زاخاروفا قولها، في منشور على منصة تلغرام: "أود أن أوقف موجة أخرى من التكهنات بشأن التباين المزعوم للمشاركة الروسية في الاجتماع المقبل: روسيا لن تشارك ولم تكن تنوي ذلك. لقد تم ذكر ذلك مرارا وتكرارا".
وأعربت زاخاروفا عن أسفها قائلة "من المعروف أن +صيغة زيلينسكي+ لا تلحظ تسويات وبدائل وتتجاهل تماما مقترحات" العديد من الدول.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية "نحن مقتنعون بأن شركاءنا في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية سيكونون متيقظين ولن يسمحوا بأن يتم الزج بهم في مغامرة جديدة مناهضة لروسيا".
كان بيير آلان إلشينجر، المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية قد أكد، أمس الأربعاء، ضرورة مشاركة روسيا في مؤتمر السلام المقرر عقده في بلاده.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن إلشينجر قوله فى تصريحات صحفية: "يجب أن يضع المؤتمر الأساس لعملية السلام. لقد أعلنت روسيا أكثر من مرة، أنها غير مهتمة بالمشاركة في هذا الاجتماع الأول. وبالنسبة لسويسرا، من الواضح أن السلام الدائم يتطلب مشاركة روسيا".
بدوره، صرح فلاديمير خوخلوف السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في العاصمة السويسرية برن، لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك بأي حال من الأحوال.
وتستضيف سويسرا مؤتمرا للسلام بشأن الأزمة الأوكرانية يومي 15 و16 يونيو المقبل قرب مدينة لوسيرن.

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