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مقتل 6 جنود في انفجار قنبلة بالنيجر

أفراد من الجيش النيجري (أرشيفية)
12 ابريل 2024 00:53

نيامي (وكالات)

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أعلن الجيش النيجري، أمس، مقتل 6 من جنوده هذا الأسبوع في انفجار قنبلة في منطقة «إيناتس» قرب مالي، مؤكداً أنه شنّ في أعقاب ذلك غارات جوية على جانبي الحدود أدت إلى تحييد ما لا يقل عن 10 إرهابيين.
ولقي الجنود الستة حتفهم في بداية الأسبوع عندما مرت آليتهم العائدة من «إيناتس» على لغم بالقرب من قرية «تينغارا»، حسبما أوضحت وزارة الدفاع النيجرية في آخر نشرة لها.
وأضافت الوزارة أن جنوداً آخرين جرحوا وأُجْلُوا بمروحية إلى نيامي. وتابعت الوزارة أن الاستطلاع الجوي أتاح العثور على الإرهابيين الثلاثة المتورطين في هذا العمل، موضحة أنه «تُعُقِّبُوا إلى قرية صغيرة» انضموا فيها إلى نحو 20 شريكاً آخرين. وقالت إنه تم بعد ذلك شن غارة جوية أدت إلى تحييد العديد منهم، وتدمير المعدات اللوجستية.

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