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وفاة 9 مهاجرين بغرق قارب في البحر المتوسط

سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي (أرشيفية)
12 ابريل 2024 00:53

روما (وكالات)

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لقي 9 مهاجرين غير نظاميين مصرعهم، بينهم طفلة، جراء غرق قارب كان يحاول عبور البحر المتوسط من القارة الأفريقية باتجاه أوروبا.
وقالت قيادة خفر السواحل الإيطالية في بيان، أمس، إنه قُدِّم الدعم لعملية إنقاذ القارب الذي غرق على بعد 30 ميلاً جنوب شرق جزيرة «لامبيدوسا» في المتوسط.
وذكر البيان أن زورق دورية خفر السواحل الذي توجه إلى المنطقة، أنقذ 22 شخصاً، وانتشل جثث 9 أشخاص بينهم طفلة.
وأوضح البيان أن عملية الإنقاذ تمت في ظروف صعبة؛ نظراً لوصول ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر في بعض الأحيان.
ولفت إلى أن المهاجرين الذين أُنْقِذُوا كانوا يعانون انخفاضاً شديداً في درجة حرارة الجسم، ونُقِلُوا إلى جزيرة «لامبيدوسا».
يذكر أن المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، يتعرضون كثيراً لحوادث غرق القوارب التي تقلهم.

البحر المتوسط
البحر الأبيض المتوسط
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة غير النظامية
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