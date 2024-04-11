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الجيش الأميركي يعلن تدمير 11 «مسيَّرة» حوثية

بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
12 ابريل 2024 00:54

عدن (الاتحاد)

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، «سنتكوم»، أمس، أنها دمرت 11 طائرة «مسيَّرة» فوق خليج عدن، وداخل مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن.
وجاء في بيان للقيادة عبر منصة «إكس»: «بين الساعة 04:15 صباحاً و06:00 صباحاً تقريباً بتوقيت صنعاء، الخميس، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في الاشتباك مع ثلاث طائرات من دون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، أُطْلِقَت طائرتان مسيَّرتان فوق خليج عدن، وأُطْلِقَت طائرة من دون طيار فوق البحر الأحمر، ولم يُبْلَغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية».
وأضاف البيان: «بين الساعة 07:50 مساءً تقريباً والساعة 08:00 مساءً، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في الاشتباك مع 8 طائرات من دون طيار وتدميرها، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، دفاعاً عن النفس».
وأوضح: «تقرر أن الطائرات من دون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية».
وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات تهدف إلى الحدّ من قدرات جماعة الحوثي وتحركاتها التي تستهدف حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الدوليّة في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أواخر العام الماضي.

الجيش الأميركي
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الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
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