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إسبانيا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية الطريق لتحقيق السلام بالشرق الأوسط

أطفال على شاطئ البحر في رفح (أ ف ب)
12 ابريل 2024 00:53

مدريد (وكالات)

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أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمس، أن الاعتراف بدولة فلسطينية الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. 
وقال ألباريس، في تصريحات صحفية: «إذا لم نوفر حلاً لـ 6 ملايين لاجئ فلسطيني لديهم حق العودة إلى أراضيهم فلن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط».
وأضاف، أن «إسبانيا دولة ذات سيادة، وستتخذ قرارها بالاعتراف بدولة فلسطينية بشكل سيادي، غير أنها تبحث مع شركائها الأوروبيين عن أفضل يوم للاعتراف بها»، لافتاً إلى أن ذلك سيكون في موعد قريب جداً لاسيما أن «خطورة الوضع تعني أنه لا يمكننا الانتظار لفترة أطول». 
وفيما يتعلق بتعيين سفير إسباني لدى فلسطين، أكد ألباريس أن لإسبانيا قنصلاً عاماً في القدس يعمل سفيراً لدى السلطة الفلسطينية. 
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعلن أمس الأول، أن إسبانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية فيما كان أكد في وقت سابق أن ذلك سيأتي في النصف الأول من العام الجاري.

السلام في الشرق الأوسط
الدولة الفلسطينية
فلسطين
الاعتراف بفلسطين
إسبانيا
إسرائيل
خوسيه مانويل ألباريس
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