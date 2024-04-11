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الصين: ندعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

أطفال يلهون بالألعاب بمدينة رفح (أ ف ب)
12 ابريل 2024 00:54

بكين (وكالات)

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أعربت الصين، أمس، عن دعمها لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. 
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، في معرض ردها على سؤال عن موقف الصين من عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. 
وأضافت ماو، أن «الصراع المستمر والأزمة الإنسانية الحادة الناجمة عنه دليلان آخران على أن السبيل الوحيد لإنهاء تلك الحلقة المفرغة من الصراع هو التنفيذ الكامل لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ومعالجة الظلم التاريخي الذي عاناه الفلسطينيون منذ فترة طويلة». 
وكانت فلسطين طلبت رسمياً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخيراً إعادة النظر في طلبها الحصول على عضوية الأمم المتحدة الكاملة المقدم في عام 2011. 
واجتمع مجلس الأمن في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وأحال طلب فلسطين على لجنة قبول الأعضاء الجدد لمداولاته، فيما قالت الولايات المتحدة إنها لن توافق على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة قبل توصل الجانبين الفلسطيني وإسرائيل إلى اتفاق.

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