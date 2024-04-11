الأمم المتحدة: آلاف الأطفال يعانون الإعاقات في غزة

غزة (الاتحاد)

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الوضع الإنساني في غزة.

وأفادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن هناك آلاف الأطفال يفقدون حياتهم، ويعانون إعاقات بسبب الأوضاع في غزة، مشددةً على ضرورة التمسك بالأمل والبدء في عملية إعادة البناء والإعمار للبنية التحتية والمنازل والمنشآت.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، تعرض سيارة تابعة لها للإصابة بذخيرة حية عندما كانت تنتظر الدخول إلى شمال قطاع غزة. وذكرت «اليونيسف»، في بيان على منصة «إكس»: «بالأمس أصيبت مركبة بالذخيرة الحية كانت تنتظر الدخول إلى شمال غزة». وأضافت المنظمة: «للأسف ما زال العاملون في المجال الإنساني يواجهون المخاطر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة، وما لم يُحمَ العاملون في مجال المساعدات الإنسانية، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، فلن تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الأشخاص المحتاجين لها».