مجلس الأمن يدعو إسرائيل إلى «القيام بالمزيد» لدخول المساعدات لغزة

نيويورك (الاتحاد)

أكد مجلس الأمن الدولي، أمس، أنه أخذ علماً بتعهد إسرائيل فتح منافذ إضافية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعياً إياها للقيام بالمزيد في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع المحاصر.

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان صحفي، عن «قلقهم العميق إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع، والوضع الإنساني الكارثي، والتهديد بحدوث مجاعة وشيكة في غزة»، داعين إلى الرفع الفوري لجميع العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين، وإلى توزيع هذه المساعدة دون عوائق.

وأكدوا أنهم أخذوا علماً «بإعلان إسرائيل فتح معبر إيريز والسماح باستخدام ميناء مدينة أسدود للمساعدات في غزة»، مشددين على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتقديم الإغاثة المطلوبة؛ نظراً لحجم الاحتياجات في غزة.

وأبرز الأعضاء ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لهذا القرار وبطريقة مستدامة، مجددين مطالبتهم للأطراف بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية وتسهيلها وتمكين ذلك على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق بطريقة مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في أنحاء قطاع غزة.

وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي فتح معبر إيريز «بيت حانون» واستخدام ميناء مدينة أسدود الواقع إلى الشمال من القطاع، لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلا أن الإجراءات المعلنة لم تدخل حيّز التنفيذ بعد.

وأكد أعضاء مجلس الأمن، ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل في مقتل 7 من العاملين الإنسانيين مع منظمة «المطبخ المركزي العالمي»، جراء قصف جوي إسرائيلي في الأول من أبريل الجاري.

وأشاروا إلى أن «هذا العدد يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن عدد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين قتلوا في أي صراع آخر بالعالم خلال عام كامل».