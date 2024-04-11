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بوتين يعلّق على استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا

حريق في محطة "تريبيلسكا" للطاقة الحرارية قرب كييف بعد تعرضها للقصف
11 ابريل 2024 23:53

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على الضربات التي تستهدف محطات إنتاج الكهرباء في أوكرانيا.
وأكد بوتين, بعد ساعات من استهداف محطات للطاقة، أن تلك الضربات تأتي في سياق العمل على تحقيق هدف الكرملين بـ"نزع سلاح" كييف.
وقال "نحن نفترض أنه من خلال هذا الأسلوب، نقوم بالتأثير على القطاع العسكري-الصناعي لأوكرانيا"، مضيفا أن الضربات تأتي أيضا في إطار الرد على استهداف أوكرانيا منشآت طاقة روسية بضربات في الآونة الأخيرة.
وأوضح الرئيس الروسي "رأينا مؤخرا سلسلة من الضربات على مواقع الطاقة العائدة لنا، وكنا مرغمين على الرد"، مؤكدا أن موسكو تفادت استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية خلال فصل الشتاء "لأننا لم نكن نريد أن نحرم المراكز الاجتماعية، المستشفيات... إلخ، من الكهرباء".
تأتي تعليقات بوتين بعد أن قال مسؤولون إن صواريخ وطائرات مسيرة دمرت محطة كهرباء كبيرة قرب العاصمة الأوكرانية كييف وأصابت منشآت كهرباء في عدة مناطق، في وقت سابق اليوم الخميس.
وذكر مسؤول أوكراني كبير في الشركة، التي تدير المحطة، أن الهجوم الكبير دمر بالكامل محطة "تريبيلسكا" للطاقة الحرارية والتي تعمل بالفحم بالقرب من العاصمة.
وتسبب الهجمات على منشآت للطاقة في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي.

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المصدر: وكالات
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