الطوارئ الروسية تحذر من ارتفاع منسوب نهر الأورال

ارتفع منسوب مياه نهر الأورال في مجراه بمدينة أورينبورغ وضواحيها بجنوب روسيا إلى مستويات خطيرة لتبلغ 1129 سم فوق الحد الخطر.

وذكر مركز أورينبورغ للأرصاد الجوية المائية في تقريره أنه في الساعة الثامنة من صباح اليوم ، بلغ منسوب المياه في نهر الأورال إلى مستوى 1129 سم. وتم تجاوز العلامة الحرجة بمقدار 199 سم وأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفع منسوب المياه في نهر الأورال بمقدار 69 سم.

وقال ألكسندر كودينوف نائب عمدة مدينة أورينبورغ إن الأرصاد الجوية الروسية تشير إلى أن مدينة أورينبورغ ستشهد اليوم ذروة الفيضان الذي سيستمر يومين قبل أن ينخفض منسوب المياه،مشيرا إلى أن المياه غمرت الليلة الماضية 361 منزلا و مساحات شاسعة من الأراضي بأطراف المدينة، كما تم إجلاء 99 شخصا، منوهاً باحتمال انقطاع التيار الكهربائي على المدى القصير في بعض شوارع المدينة بسبب ارتفاع منسوب المياه في النهر وخطر الفيضانات على منشآت الطاقة.

وحتى مساء امس الخميس غمرت المياه 4763 قطعة أرض منزلية و2537 أسرة. وتم إجلاء 1332 شخصًا.

وحذرت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق من أن الوضع في مقاطعة أورينبورغ التي اجتاحها فيضان عارم، لن يتحسن قبل 25 أبريل الجاري، وأن منسوب المياه يرتفع في معظم الأنهار، فيما تتجه موجة الفيضان نحو عاصمة المقاطعة.









