السبت 13 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيل وجرحى بعمليات طعن في سيدني

أفراد من الشرطة الأسترالية
12 ابريل 2024 16:34

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الجمعة، أن فتى في سن المراهقة لقي حتفه وأصيب آخرون في حادث طعن بالقرب من مدرسة في الضواحي الغربية لمدينة سيدني.  
وقالت الشرطة، في ولاية نيو ساوث ويلز، إن فتى آخر تعرض لجروح خطيرة ناتجة عن طعن ونقل إلى المستشفى.
وأضافت الشرطة، في بيان، إنها تلقت بلاغا حوالي الساعة 0340 عصرا (0540 بتوقيت جرينتش) عقب "العديد من عمليات الطعن" بالقرب من مدرسة في "دونسايد" بغرب سيدني.
وأشار البيان إلى أنه حتى قبل وصول رجال الشرطة إلى الموقع، وصل صبيان إلى قسم شرطة قريب وقد أصيبا بجروح ناجمة عن طعن، حيث لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة. ومازالت الملابسات المحيطة بحوادث الطعن غير واضحة.
وفتحت الشرطة تحقيقا وقبضت على شخص، ولا تزال تبحث عن مشتبه بهم آخرين، بحسب ما نقلته هيئة البث الأسترالية (ايه بي سي). 

أخبار ذات صلة
حصان يهرب من الإسطبل وينتظر القطار في المحطة
مسلح يسدد طعنات لطفلة داخل متجر
المصدر: د ب أ
سيدني
عملية طعن
مدرسة
آخر الأخبار
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
الرياضة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
اليوم 15:16
العثور على ضحية بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
الأخبار العالمية
العثور على مفقود بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
اليوم 15:06
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اقتصاد
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اليوم 15:01
برشلونة مُهدد بالحرمان!
الرياضة
برشلونة مُهدد بالحرمان!
اليوم 14:46
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
الأخبار العالمية
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©