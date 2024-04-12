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روسيا والنيجر يعززان تعاونهما العسكري

إنزال تجهيزات عسكرية روسية في النيجر
12 ابريل 2024 17:13

أفاد التلفزيون الرسمي في النيجر بوصول مدربين عسكريين روس وأنظمة دفاع جوي إلى اعاصمة نيامي، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
ووافق المجلس العسكري في النيجر على تعزيز التعاون العسكري مع روسيا في يناير، بعدما غادرت القوات الفرنسية، التي كانت موجودة على أراضيها في إطار مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقية.
وأكد "فيلق أفريقيا"، اليوم الجمعة، وصوله الى النيجر. وأورد، عبر تطبيق تلغرام "وصلت الرحلة الأولى لفيلق أفريقيا ومتطوعيه إلى النيجر".
وعرضت قناة "تيلي ساحل"، في وقت متأخر الخميس، لقطات لطائرة شحن روسية بعيد هبوطها في مطار نيامي ليل الأربعاء، مشيرة إلى "وصول الدفعة الأحدث من التجهيزات العسكرية والمدربين العسكريين من وزارة الدفاع الروسية".
وأشارت القناة إلى أن روسيا ستساعد في "إقامة نظام دفاع جوي... لضمان السيطرة الكاملة على مجالنا الجوي".

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ونقل التلفزيون عن أحد المدربين قوله "نحن هنا لتدريب جيش النيجر ومساعدته في استخدام التجهيزات التي وصلت للتو"، مشيرا إلى أنها تعود "لتخصصات عسكرية مختلفة".
وكان  الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس المجلس العسكري في النيجر تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 26 مارس الماضي. وقالت السلطات في حينه إنهما بحثا في التعاون الأمني و"التعاون الاستراتيجي" في مواجهة "التهديدات الراهنة".
وكانت النيجر على مدى أعوام شريكة لدول غربية أبرزها فرنسا في مواجهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل.
ولا تزال النيجر تستضيف على أراضيها زهاء ألف جندي أميركي، إلا أن تحركاتهم باتت مقيّدة. 
وفي مارس الماضي، أعلنت النيجر إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة "بمفعول فوري". وأكدت وزارة الداخلية في نيامي أن واشنطن ستقدم "مشروعا" بشأن "ترتيبات انسحاب" قواتها المنتشرة في النيجر.

المصدر: وكالات
النيجر
روسيا
تعاون عسكري
منطقة الساحل الأفريقي
منطقة الساحل
مكافحة الإرهاب
الجماعات الإرهابية
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