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أوكرانيا: حريق في منشأة للطاقة جراء قصف بمسيّرات

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب خيرسون
12 ابريل 2024 17:44

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن هجمات بطائرات مسيرة على مناطق في جنوب البلاد الليلة الماضية تسببت في نشوب حريق بمنشأة للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية في منطقة خيرسون.
وذكر الجيش الأوكراني، عبر تطبيق "تلغرام"، أنه أسقط 16 من بين 17 طائرة مسيرة. وقال إن صاروخا موجها، من طراز "كيه.إتش-59"، استخدم أيضا في الهجوم.
وتسبب حطام الطائرات المسيرة في اندلاع الحريق بمنشأة الطاقة. وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، في بيان اليوم الجمعة، إن فرق الطوارئ أخمدت الحريق. ولم يبلغ الجيش أو المسؤولون المحليون عن وقوع إصابات.
كما قال أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون إن هجوم الليلة الماضية ألحق أضرارا بمنشأة حيوية للبنية التحتية وسبعة مساكن خاصة في المنطقة، دون ورود بلاغات عن وقوع إصابات.
ودمرت صواريخ وطائرات مسيرة، محطة كبيرة للكهرباء بالقرب من كييف وأصابت منشآت للطاقة في عدة مناطق أمس الخميس.

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المصدر: وكالات
منطقة خيرسون
الكهرباء
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