عمليات إجلاء فورية في روسيا جراء الفيضانات

أعلن سيرغي سالمين، رئيس بلدية مدينة أورينبورغ الروسية، اليوم الجمعة، أن الفيضانات التي تجتاح عدة مناطق في روسيا وكازاخستان منذ أيام، تسبّبت بوضع "حرج" في المدينة، وأمر السكان بإخلائها بشكل عاجل في مواجهة الخطر.

وقال سالمين إن "صفارات الإنذار تدوي في المدينة، وهذا ليس إنذاراً تدريبياً. هناك عملية إجلاء واسعة النطاق جارية". وتضم المدينة، الواقعة في جبال أورال، نحو نصف مليون نسمة.

وأضاف سالمين، على تطبيق تلغرام، أن "الوضع حرج، لا تضيعوا الوقت!"، مطالباً السكان بمغادرة منازلهم على الفور.

بلغ مستوى مياه نهر أورال 11,43 متراً حالياً وفقاً لسالمين، متخطيًا بمترين العتبة التي تعتبرها السلطات "حرجة"، ومواصلاً الارتفاع على غرار أنهار أخرى محيطة.

تنجم هذه الفيضانات عن أمطار غزيرة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وزيادة ذوبان الثلوج وتفكك الجليد الذي يغطي الأنهار والجداول شتاء.

وأظهرت صور، نشرتها السلطات البلدية مساء أمس الخميس، لمحة عامة عن حجم الأضرار. وفي بعض الأماكن، لا يمكن سوى رؤية أسطح المنازل في المياه البنية.

وفي أورينبورغ عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والمتاخمة لكازاخستان، من المتوقع أن يزداد ارتفاع مستوى المياه ليبلغ ذروته الجمعة أو السبت، حسبما قال المسؤول الإقليمي سيرغي باليكين لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.

وقالت السلطات في منطقة تيومن في غرب سيبيريا، إن منسوب نهر "إيشيم" آخذ في الارتفاع أيضًا. وفي اليوم السابق، توقع مسؤول محلي أن يبلغ منسوب المياه في نهري "توبول" و"إيشيم" أعلى مستوياته بين 23 و25 أبريل.

عمليات إجلاء

أجلي أكثر من 10700 شخص في منطقة أورينبورغ، حيث غمرت المياه حوالي 11700 منزل، وفقاً للسلطات المحلية.

كذلك، أخلى آخرون منطقة "كورغان" شرقاً، ومنطقة "تومسك" حيث يهدد تدفق نهر "توم" العنيف عدة قرى.

في المجموع، اضطر أكثر من 100 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم خصوصاً في كازاخستان.