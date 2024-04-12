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وزير التغير المناخي البريطاني يقدّم استقالته

وزير التغير المناخي البريطاني المستقيل جراهام ستيوارت
12 ابريل 2024 21:05

استقال وزير التغير المناخي البريطاني جراهام ستيوارت من الحكومة، اليوم الجمعة، بعد ثماني سنوات من العمل وزيرا في الحكومة قائلا إن هذا هو الوقت المناسب للتنحي.
وأضاف الوزير المستقيل، في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد أن خدمت كوزير في معظم السنوات الثماني الماضية، قررت أن الوقت قد حان للتنحي".
وأكد "سأستمر في تقديم دعمي الكامل لك من المقاعد الخلفية".
وقال مكتب سوناك إن جاستن توملينسون، وزير الدولة السابق في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية، سيحل محل ستيوارت كوزير للمناخ.
وشكر سوناك، ستيوارت على جهوده في دعم جهود بريطانيا في التحول إلى الطاقة النظيفة، بما في ذلك هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وقال سوناك في رسالة إلى ستيوارت: "أتفهم رغبتك في التنحي عن منصب الوزير"، مضيفا أن "هذه الوظائف تستهلك الكثير، وقد عملت في الحكومة بشكل شبه مستمر منذ عام 2016".
كما شغل ستيوارت، الذي عين وزيرا للمناخ في سبتمبر 2022، مناصب أخرى في وزارتي الخارجية والتجارة.

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المصدر: رويترز
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