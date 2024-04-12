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فقدان عشرات المهاجرين بعد انقلاب قاربهم في البحر

لاجئون يصلون إلى لامبيدوسا (أرشيفية)
12 ابريل 2024 21:46

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، نقلا عن روايات ناجين، إن 45 مهاجرا فقدوا ويخشى أن يكونوا لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم في وسط البحر المتوسط ​​يوم الأربعاء أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من تونس.
في حادث منفصل، قال خفر السواحل الإيطالي، الأربعاء، إنه عثر على جثث تسعة أشخاص وأنقذ 22، ويخشى أن يكون 15 آخرون في عداد المفقودين. ونقل الناجون إلى جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية القريبة، وهي أول ميناء توقف للعديد من المهاجرين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
ونشرت منظمة الهجرة، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الجمعة، أن موظفيها في "لامبيدوسا" علموا من الناجين أن قاربًا ثانيًا غادر من تونس غرق أيضًا يوم الأربعاء، وأن جميع ركابه، البالغ عددهم 45 شخصًا، في عداد المفقودين.

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المصدر: وكالات
غرق قارب
مهاجرون
البحر الأبيض المتوسط
لامبيدوسا
جزيرة لامبيدوسا
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