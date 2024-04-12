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محكمة ألمانية تقضي بسجن إرهابي داعشي

أفراد من الشرطة الألمانية
12 ابريل 2024 22:25

قالت متحدثة باسم محكمة ألمانية، اليوم الجمعة، إن المحكمة حكمت على عضو من تنظيم داعش الإرهابي بالسجن لمدة خمس أعوام ونصف العام.
انضم الرجل، الذي يبلغ من العمر 43 عاما، إلى التنظيم المتطرف في سوريا عام 2013. واستمر، بعد وصوله إلى ألمانيا، في دعمه للتنظيم، حيث وفر أموالا له حتى قبض عليه في عام 2021.
وطالب الادعاء في مدينة دوسلدورف في غربي البلاد بعقوبة سجن لمدة ستة أعوام ونصف العام ضده، فيما طالب الدفاع بسجنه لمدة عامين ونصف العام.
وتبين أن هذا الشخص انضم إلى العمليات القتالية كإرهابي في تنظيم داعش من عام 2013 إلى عام 2015.
كما درّب مقاتلين وشارك في مفاوضات بشأن تبادل مقاتلي تنظيم داعش المتشدد الذين أسروا، بحسب ما ذكرته المحكمة.
وغادر سوريا في يونيو 2015 بعد تزايد الضغوط على تنظيم داعش الإرهابي.
بعد دخوله ألمانيا في أغسطس 2015، جمع حوالي 9000 يورو (9570 دولارا أميركيا) من التبرعات في عام 2020 لدعم نساء عضوات في تنظيم داعش المتطرف في  لتهريبهن خارج مخيم الهول للاجئين.

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المصدر: وكالات
محكمة
ألمانيا
إرهاب
داعش
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