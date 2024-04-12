مالي.. الاستقرار شرط إجراء الانتخابات

باماكو (وكالات)

أعلن شوغيل كوكالا مايغا رئيس الوزراء المالي المعين من المجلس العسكري الحاكم في مالي أنه لن تنظم انتخابات لعودة المدنيين إلى السلطة إلا بعد استقرار البلاد نهائياً.

وأضاف «يجب أن تصل مرحلة الاستقرار إلى نقطة اللاعودة، نقطة مستقرة بما يكفي للتمكن من تنظيم الانتخابات» من دون تحديد مهلة، في تصريحات نشرها مساء أمس الأول التلفزيون العام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الذين يطالبون بإجراء انتخابات في أسرع وقت يخدمون مصالح «أعداء مالي».

وأضاف أن الاستقرار لن يكون ممكناً إلا بعد استكمال الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس المجلس العسكري اسيمي غويتا في 31 ديسمبر.