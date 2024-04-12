تدمير صاروخ باليستي «حوثي» باتجاه البحر الأحمر

عدن (وكالات)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، فجر أمس، تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن، أطلقه الحوثيون باليمن باتجاه البحر الأحمر. وقالت سنتكوم في منشور على منصة «إكس»: «نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية بتدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أُطلق فوق البحر الأحمر من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».

وأضافت أنه «لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية». وأشارت سنتكوم إلى أنه «تم تحديد أن الصاروخ يمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة».