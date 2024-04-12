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الأمم المتحدة: تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه في غزة

أطفال يحملون المياه في رفح وسط شح الإمدادات (أ ف ب)
13 ابريل 2024 00:55

جنيف (وكالات) 

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أفاد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، أمس، بأن الأمراض المنقولة عبر المياه تتفشى في غزة بسبب نقص المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة.
وذكر جيمي مكجولدريك للصحفيين عبر الفيديو: «تزداد حرارة الجو بشدة هناك، ويحصل الناس على كمية من المياه أقل بكثير مما يحتاجون إليه، ونتيجة لذلك ظهرت أمراض تنتقل عن طريق المياه بسبب نقص المياه الآمنة والنظيفة وتعطل أنظمة الصرف الصحي».
وقال بعد زيارته الأخيرة لقطاع غزة بنهاية مهمة تستمر ثلاثة أشهر: «علينا أن نجد طريقة في الأشهر المقبلة لتوفير إمدادات أفضل من المياه في المناطق التي يتكدس فيها الناس في الوقت الحالي».
ويرتبط الماء الملوث وتردي منظومة الصرف الصحي بأمراض مثل الكوليرا والإسهال والدوسنتاريا والالتهاب الكبدي الوبائي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
ومنذ منتصف أكتوبر، وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة، سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 345 ألف حالة إسهال، بما في ذلك أكثر من 105 آلاف حالة لأطفال دون الخامسة.
وتلتزم إسرائيل بتقديم تسهيلات تمكن المنظمات الإنسانية من زيادة المساعدات في غزة، ووافقت على استئناف تشغيل خط أنابيب المياه في شمال غزة.
والمصدر الطبيعي الوحيد للمياه في قطاع غزة هو المياه الجوفية.

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